Стали известны имена победителей конкурса проекта «От чистого истока»

В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока», передает пресс-служба Минкультуры России.



Мероприятия проекта «От чистого истока» прошли в самарском Центре развития кинематографии «Художественный». Проект является крупнейшим фестивалем любительского кино, посвященного народному творчеству, традиционной культуре, этнографии и истории народов России.



«Более 30 лет Поленовский дом совместно с региональными центрами народного творчества ведет системную работу с любительскими видеостудиями, кинорежиссерами, деятельность которых сегодня имеет огромное значение в развитии народного творчества, сохранении и презентации традиционной народной культуры», — отметила директор ГРДНТ им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.



В 2024 году на конкурс поступило 123 заявки из 28 регионов России. В число победителей вошли проекты «У ЕҤ», «Чоткар» Дениса Шаблия (Республика Марий Эл, 2022 год); «С такими защитниками и врагов не надо» Эдуарда Габидуллина (Самарская область, 2024 год); «Самарские дворики» Станислава Федорова (Самарская область, 2024 год); «Жижала. Только экстренные вызовы» Андрея Сафронова (Калуга, 2024 год) и другие.



Полный список лауреатов конкурса доступен на сайте Министерства культуры России.









Фото: пресс-служба Минкультуры России