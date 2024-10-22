В Саратове завершился X международный цирковой фестиваль «Принцесса цирка»

В Саратове объявили имена лауреатов X международного циркового фестиваля «Принцесса цирка».





За корону принцессы соперничали представительницы циркового искусства из 11 стран: России, Италии, Мексики, Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Эфиопии, Бразилии, Канады, США и Чехии, сообщил корреспондент «Культуры» из Саратова.





«Поздравляю Саратов с этим ярким праздником искусства», — написала в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.



С 18 по 20 октября на арене Саратовского цирка, одного из старейших в стране, выступили более 120 артисток из 11 стран мира. В конкурсную программу вошли 25 уникальных номеров в разных жанрах, от воздушной гимнастики и эквилибра до дрессуры и клоунады. В воскресенье международное жюри подвело итоги творческого соревнования и вынесло свой вердикт.



Бронзовые короны, числом четыре, получили Клаудия Навратилова из Чехии за эквилибр на проволоке, гимнастка на корд-де-пареле Мая Улыкпанова из Казахстана, дуэт воздушных гимнасток «Золотые рыбки» под руководством Полины Русиновой (Росгосцирк и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия) и артистка из Вьетнама Нгуен Тхи Тхан Бинь, показавшая баланс на трапеции.



Серебряные короны надели гимнастки в кольце Алина Габбасова и Светлана Михнюк из челябинского любительского цирка «Браво», гимнастки на петлях Татьяна Беликова и Маргарита Рубан (Большой Московский государственный цирк) и эквилибристка на проволоке Ольга Рожкова (Росгосцирк).



Золото жюри присудило гимнасткам в кольце Luna Girls Duo из США и воздушным гимнасткам «Галлея» под руководством Ярославны Водяник (Росгосцирк).



Гран-при получила гимнастка на корд-де-пареле «Мелодия судьбы» Алиса Вардосанидзе (Росгосцирк и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе») за номер по мотивам кинофильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».









Фото: пресс-служба Росгосцирка