Акция «Сказки русской музыки» пройдет в рамках проекта «Культура для школьников»

В рамках проекта «Культура для школьников» 25 октября стартует Всероссийская акция к 180-летию со дня рождения композитора Римского-Корсакова «Сказки русской музыки», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что школьники могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях: «Хореография» (придумать танец на музыку Римского-Корсакова), «Вокал» (представить вокальное произведение Римского-Корсакова), «Театральная афиша» (подготовить афишу к театральным постановкам на музыку Римского-Корсакова), «Инструментальное творчество» (исполнить произведение Римского-Корсакова «Полет шмеля» или другие произведения (соло и оркестр).



По итогам конкурса члены экспертной комиссии в составе известных деятелей культуры выберут 40 наиболее интересных работ. Имена победителей будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников. РФ».



Проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.











