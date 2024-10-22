В Замбии отметят 60-летие установления дипотношений с Россией

В столице Замбии Лусаке отметят 60-летие со дня установления российско-замбийских отношений, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что первым государством, установившим дипотношения с Республикой Замбия после обретения страной независимости, стал СССР.



30 октября в столице Замбии в концертном зале The Music Club (East Park Mall) пройдет выступление Московского народного хора под художественным руководством Дмитрия Морозова.



В программу войдут фольклорные произведения из различных регионов России, инструментальные наигрыши, популярные песни советских и российских композиторов. Гости мероприятия услышат песни казаков-некрасовцев «Девочка крапивушку жала» и «Ой, вы цыгане», рожечные наигрыши Владимирской области «Во кузнице», «Не будите меня молодую», «Во саду ли», лирическую песню Челябинской области в распеве женской группы Уральского хора «Ох ты, ноченька» и другие сочинения.









Фото: пресс-служба Минкультуры России