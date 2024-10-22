В Москве завершились съемки сериала с Пореченковым «Однажды в Залесье»

В Москве завершились съемки многосерийной детективной мелодрамы «Однажды в Залесье», передает пресс-служба телеканала «Россия».



Главные роли в проекте сыграли Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова, Михаил Пореченков, Александр Константинов и другие.



Режиссер фильма — Мария Маханько.



Премьера сериала запланирована на медиаплатформе «Смотрим» и телеканале «Россия».



«По сюжету у нас вымышленный город Залесье. Мы заранее придумали, как он будет выглядеть и какое впечатление производить. Собирали его из Торжка, Талдома и Подмосковья. В этом проекте принципиально не хотелось прибегать к помощи съемочных павильонов, как обычно это делается для таких объектов, как больница, морг, полицейский участок. Поэтому декорировали реальные объекты. Морг получился настолько интересным и правдоподобным, что приходившие сниматься в него артисты говорили, что здесь дурно пахнет, предполагая, что это настоящий морг, хотя соорудили мы его в обычном подвале. В нашей картине будут и убийства, и погони, и драки с перестрелками, и даже прилетит вертолет. Но лучше один раз увидеть, что сто раз услышать», — рассказала Мария Маханько.





Фото: Телеканал «Россия»