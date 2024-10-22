Подведены итоги конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов имени Н. Н. Калинина

Завершились конкурсные этапы VII Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов имени Н. Н. Калинина, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что в 2024 году крупнейший смотр в сфере народной музыки посвящен 80-летию народного артиста России, профессора Николая Калинина.



«История этого масштабного художественного события насчитывает более тридцати пяти лет, его инициатором и вдохновителем как раз и был Николай Николаевич, имя которого теперь носит фестиваль-конкурс. Маэстро Калинин был не только выдающимся музыкантом и дирижером, но и великим сподвижником, настоящим другом любительских оркестров», — отметила в своем приветствии директор ГРДНТ им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.



На первом этапе проекта состоялся отборочный видеотур, по итогам которого были определены финалисты.



Первый финал конкурса прошел в Барнауле, второй — в Ульяновске.



Гран-при фестиваля-конкурса получили Томский муниципальный русский оркестр «Дворца культуры «Концертно-театральное объединение» и Народный оркестр «Русские фрески» из города Октябрьска Самарской области.



Лауреатами I степени стали участники из Адыгеи, Тывы, Алтайского, Красноярского, Пермского, Приморского краев, Кемеровской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской областей, ЯНАО, Новосибирска, Магадана, Самары, Ульяновска, Вологды и Москвы.



Лучшие коллективы примут участие в гала-концерте «Звезды народного искусства», который состоится в Москве 25 ноября.









Фото: пресс-служба Минкультуры России