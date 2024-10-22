NBC: у продюсера Харви Вайнштейна обнаружили серьезное заболевание

У американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего наказание за серию преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, обнаружили тяжелое заболевание.



Телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники о том, что кинопродюсер проходит лечение в тюремной больнице, так как у него выявлен хронический миелоидный лейкоз.



Сообщается, что Вайнштейн лечится в больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Представители продюсера не комментируют состояние Вайнштейна.



«Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не дает комментариев», — заявил адвокат продюсера.



Ранее стало известно о том, что Харви Вайнштейну провели операцию на сердце.



Вайнштейн получил мировую известность благодаря фильмам «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир», «Город грехов» и другим картинам.









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