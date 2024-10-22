Большинство из заявленных на «Золотую маску» спектаклей созданы по произведениям Пушкина

Александр Пушкин стал самым востребованным автором на российской сцене в сезоне 2023-2024.



К такому выводу пришли эксперты Национальной театральной премии Союза театральных деятелей России «Золотая Маска» по итогам заявочной кампании Премии.



Отмечается, что из 734 заявленных на «Золотую маску» спектаклей 57 поставлено по произведениям Пушкина. В тройку лидеров вошли также два главных русских драматурга — Александр Островский (41) и Антон Чехов (28).



Из заявленных постановок 26 созданы по произведениям Николая Гоголя, в 13 спектаклях авторы обращались к прозе Федора Достоевского, в основу 14 постановок легли произведения Толстого и Тургенева. Четыре созданы на основе комедии «Горе от ума» Грибоедова, столько же — по произведениям Лермонтова.



В число самых популярных произведений Пушкина из заявленных на премию спектаклей вошли «Маленькие трагедии», сказки «О царе Салтане», «О Золотой рыбке», «О мертвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок», поэма «Руслан и Людмила», повесть «Пиковая дама» и другие произведения.









Фото: пресс-служба премии "Золотая маска"