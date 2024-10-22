Солисты трех ведущих театров впервые выступят на гала-концерте фестиваля «Хворостовский» в Красноярске

В Красноярске состоится гала-концерт фестиваля искусств «Хворостовский».



Выступление состоится 30 октября, его участниками станут молодые солисты ведущих театров России — Большого, Мариинского и Красноярского театра оперы и балета.



По словам пресс-секретаря Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского Марии Зыряновой, солисты трех крупнейших театров выступят на гала-концерте фестиваля впервые.



«В программу концерта вошли музыкальные шедевры разных эпох, стран и композиторов. Прозвучат вокальные и оркестровые фрагменты из русских, итальянских, французских, немецких опер», — сообщила Зырянова.



Гости вечера услышат знаменитые небольшие арии Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». Их исполнит солист Большого театра Максим Лисиин. В программу также войдут произведения Римского-Корсакова.



Фестиваль «Хворостовский» проходит в Красноярске с 16 октября по 2 ноября.









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