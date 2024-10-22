В Москве пройдет фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров»

В Москве пройдет фестиваль «Пять вечеров».



Мероприятие пройдет с 29 октября по 11 ноября при поддержке Министерства культуры России, передает пресс-служба ведомства.



Концерты фестиваля пройдут на площадках Концертного зала имени П. И. Чайковского, Малого зала «Зарядья», Камерного зала Московской филармонии, ДК «Рассвет», Рахманиновского зала Московской консерватории.



Откроет фестиваль концерт в Зале имени П. И. Чайковского при участии Государственного симфонического оркестра имени Евгения Светланова.



Каждый из фестивальных вечеров будет посвящен отдельному способу композиторского мышления: «Вариации и аплодисменты», «Гимны и фрески», «Песни цветов», «(Не)Простая музыка», «Гипнограмма».



В программе фестиваля — сочинения 41 композитора. Многие из произведений созданы в рамках творческой программы Союза композиторов России «Ноты и квоты».











