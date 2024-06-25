НОВАТ даст гастроли на Исторической сцене Большого театра

На Исторической сцене Большого театра пройдут гастроли Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ).



Гастроли пройдут с 30 июля по 4 августа. Театр представит москвичам и гостям столицы свои постановки.



Откроет гастрольную программу 30 и 31 июля балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» с участием Анжелины Воронцовой и Ивана Васильева, примы-балерины НОВАТа Ольги Гришенковой и премьеров Романа Полковникова, Никиты Ксенофонтова, Михаила Лифенцева и Артема Пугачева.



НОВАТ представит в Большом также балет «Лебединое озеро» в московской редакции 1956 года, которую возродил Михаил Мессерер. Спектакль пройдет при участии солистов Михайловского театра Приски Цайзель, Виктора Лебедева, солистов НОВАТа Ольги Гришенковой, Виктории Данковцевой, Артема Пугачева, Михаила Лифенцева. Спектакли пройдут под управлением музыкального руководителя и главного дирижера НОВАТа Михаила Татарникова.









Фото: газета "Культура"