Свыше 2,2 миллиона зрителей увидели X Международный фестиваль «Принцесса цирка»

Юбилейный X Международный фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове посетили более 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Харламова отметила, что фестиваль «Принцесса цирка» важен и уникален не только тем, что это единственный в мире профессиональный смотр, посвященный именно женщинам, в первую очередь он являет собой яркий пример того, что цирк — это искусство.





«Он восхищает невероятным мастерством артисток. Демонстрирует, что российская культура продолжает вдохновлять людей по всему миру, а наша страна остается одним из главных центров циркового искусства», — сказала она.





За три фестивальных дня зал Саратовского филиала «Росгосцирка» принял свыше шести тысяч посетителей. Онлайн-трансляции выступлений лучших артисток мира посмотрели свыше 2,2 миллиона человек из самых разных уголков Земли.





По данным Минкультуры, география зрителей «Принцессы цирка» насчитывает 35 стран и 55 городов мира. Так, участниц фестиваля поддерживали родные и друзья, поклонники и руководители национальных цирков в Казахстане, Италии, Беларуси, Канаде, Вьетнаме, США, Бразилии, Мексике, Чехии, Эфиопии.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал