Ольга Любимова побывала на экскурсии по объектам музейно-театрального квартала «Бахрушинский»

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с коллегами ход работ по подготовке к открытию музейно-театрального квартала «Бахрушинский». Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, 29 октября Бахрушинскому музею исполняется 130 лет. Его история началась в позапрошлом веке, и создание Музейно-театрального квартала, выразила уверенность Ольга Любимова, продолжит ее еще на века вперед.





Гендиректор музея Кристина Трубинова провела экскурсию по объектам квартала и презентовала план развития институции. Первых посетителей готовятся принять обновленная Главная усадьба Бахрушиных, комплекс мемориальных зданий с парком миниатюр и зеленым лабиринтом, новые интерактивные пространства для взрослых и детей, а также высокотехнологичные фонды с зонами открытого хранения.





«В ходе реставрации зданий музейного квартала их площадь существенно увеличили, а все мемориальные помещения, в которых находились музейные службы, музеефицировали», — поделилась министр.





Ольга Любимова уточнила, что общая площадь экспозиционных залов составит 710 квадратных метров. К ним добавятся фондохранилища открытого доступа на нескольких этажах Центра театральной истории. Посетители смогут увидеть архивно-рукописные экспонаты, афиши, программы и костюмы в специальных витринах. В новое фондохранилище переедет значительная часть собрания Бахрушинского музея — свыше миллиона единиц.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой