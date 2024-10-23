В Москве открылась выставка «Железнодорожные короли России»

В столице стартовала выставка «Железнодорожные короли России», посвященная выдающимся предпринимателям и строителям железных дорог страны. Экспозиция включает более 20 уникальных экспонатов из частных коллекций, сообщила председатель правления благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых Ирина Кеня.





Развернувшись в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей Москвы, выставка знакомит посетителей с известными личностями, такими как Петр Губонин, Карл и Николай фон Мекки, а также Павел фон Дервиз. В числе представленных материалов находятся оригиналы уставов железных дорог, дореволюционные фотографии семейных династий и редкие предметы, передает ТАСС.





Экспозиция охватывает историю строительства таких значимых железных дорог, как Московско-Курская, Орловско-Витебская и Грязе-Царицынская, которые возводили Губонин и фон Мекки. Кеня отметила, что выставка помогает оценить вклад этих предпринимателей не только в развитие транспортной инфраструктуры, но и в социокультурное развитие страны.





Посетители могут увидеть более 70 старинных фотографий, отражающих процесс строительства дорог, станций и мостов. Также представлены результаты благотворительной деятельности «железнодорожных королей», которые финансировали строительство храмов, образовательных учреждений и больниц. В коллекции можно найти подстаканники середины XX века, часы и другие интересные предметы.





Выставка продлится до конца ноября, после чего переедет в Санкт-Петербург.









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