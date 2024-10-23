Долина и Гурцкая выступят на гала-концерте финалистов фестиваля «Имена России» в Кремле

28 октября 2024 года в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт финалистов десятого Всероссийского фестиваля-конкурса «Имена России». В числе приглашенных гостей народные артистки России Лариса Долина и Диана Гурцкая, а также заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. Центральной темой вечера станет творчество известного советского и российского композитора Александры Пахмутовой, которая отмечает 95-летие в этом году.





Организаторы сообщили, что в этот день Кремлевский дворец примет более тысячи талантливых детей и подростков со всей страны. Фестиваль проводится Международным фестивальным центром «Открытый мир искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пишет ТАСС.





В центре внимания окажется многолетнее творчество Александры Пахмутовой, чьи произведения вдохновляют новое поколение исполнителей. Юные таланты вместе с известными артистами-наставниками подготовили разнообразные номера, посвященные ее вкладу в музыкальное наследие России. В гала-концерте выступят такие знаменитости, как Татьяна Буланова, Akmal, Сергей Волчков, Дмитрий Колдун и многие другие.









Фото: Pixabay.com