Российский рэпер ударил мужчину и оказался в полиции

23.10.2024

Российский рэпер ударил мужчину и оказался в полиции
Рэпер Гуф (Алексей Долматов – настоящее имя) подрался и угодил в отделение полиции. Об этом журналистам сообщили представители правоохранительных органов.

По данным ТАСС, инцидент произошел в Подмосковье в Апрелевке. В среду утром, 23 октября, музыкант подрался с другим мужчиной. По предварительным данным, в ходе потасовки рэпер ударил оппонента по голове. В результате у пострадавшего повредилось ухо. Обоих нарушителей задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавший написал заявление на рэпера. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.


Фото: АГН Москва