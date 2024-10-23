Российский рэпер ударил мужчину и оказался в полиции

Рэпер Гуф (Алексей Долматов – настоящее имя) подрался и угодил в отделение полиции. Об этом журналистам сообщили представители правоохранительных органов.





По данным ТАСС, инцидент произошел в Подмосковье в Апрелевке. В среду утром, 23 октября, музыкант подрался с другим мужчиной. По предварительным данным, в ходе потасовки рэпер ударил оппонента по голове. В результате у пострадавшего повредилось ухо. Обоих нарушителей задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.





Собеседник агентства уточнил, что пострадавший написал заявление на рэпера. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.









Фото: АГН Москва