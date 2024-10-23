Здание Братского корпуса Знаменского монастыря отреставрируют к 1000-летию Курска

Братский корпус Знаменского монастыря в Курске, ранее используемый как цех Курского электроаппаратного завода, станет объектом реставрации. В рамках подготовки к 1000-летию областного центра здесь откроется музей, посвященный Серафиму Саровскому. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.





Заместитель губернатора области Константин Поляков провел выездное совещание, на котором обсудили восстановление Братского корпуса, который был построен во второй половине XIX века. Власти подчеркнули важность сохранения исторического облика здания, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты рассматривают возможность демонтажа или сохранения пристроек, которые изменили первоначальную архитектуру корпуса.





Основной задачей определяется стремление максимально восстановить внешний вид здания в соответствии с его историческими чертами. Кроме того, обсуждается необходимость перекрытия крыши. По поручению губернатора Алексея Смирнова в ближайшее время проекты будут доработаны, и после их согласования выберут наиболее приемлемый вариант для реализации.









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