Моспродюсер запускает опен-колл для медиахудожников

Московский продюсерский центр анонсировал начало всероссийского опен-колла для медиахудожников, который пройдет в рамках мультимедийного проекта «Симфосинтез: ретроспектива». Конкурс стартует в ноябре, и работы победителей отберут для концерта в зале «Моспродюсер», где соединятся цифровое искусство, симфоническая музыка и современная хореография. Участникам предлагают подать заявки на официальном сайте проекта до 10 ноября включительно.





В новом сезоне художники могут черпать вдохновение из фольклорных мотивов, связанных с русской историей и культурой. Медиахудожники, работающие с цифровыми инструментами, могут предложить свое видение национального визуального стиля, исследуя символику и фольклорные формы, а также проецируя их в будущее. Работы могут быть как конкретными образами, так и абстрактными формами.





Арт-директор центра Юлия Юрченко отметила, что проект в этом году сосредоточен на русском культурном коде, создавая уникальный творческий перформанс. Цифровое искусство, симфоническая музыка и современная хореография вновь объединяются на одной сцене, в этом году выступят симфонический оркестр Nella Musica Orchestra и танцевальные коллективы. Проект продолжает развиваться после успешного прошлого года, когда 12 художников представили 51 диджитал-работу для зрителей. Концерт «Симфосинтез: ретроспектива» запланирован на 23 ноября.









Фото: Предоставлено PR-отделом Моспродюсера