На Ямале пройдет юбилейный форум «Российский Север»

С 20 по 23 ноября в Салехарде состоится юбилейный, 10-й форум молодежи коренных народов «Российский Север», организованный платформой «Росмолодежь». Мероприятие соберет 100 участников из 30 регионов России, которые будут работать над популяризацией культуры и наследия северных народов.





В этом году форум примет молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, включая общественных деятелей, языковых активистов, этноблогеров, дизайнеров и экскурсоводов. Также в числе участников окажутся представители «Движения Первых» из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.





Программный директор форума Инесса Яунгад сообщила, что интерес к мероприятию продолжает расти. В этом году на форум подали около 800 заявок, из них выбрали 100 участников, которые уже получили приглашения.





Форум будет организован в пяти основных направлениях: развитие молодежных сообществ, сохранение и популяризация языков коренных народов, развитие этнотуризма, популяризация культурного наследия и создание единого медиаресурса «Российский Север».





В рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, где авторы молодежных проектов смогут претендовать на поддержку до 1,5 миллиона рублей.





Участница форума из Бурятии Алима Готовын отметила важность этого события для молодежи коренных народов. Она подчеркнула, что форум дает возможность молодым людям осознать свою роль в сохранении родного языка и традиционных ремесел, а также вдохновляет их на создание новых инициатив.









Фото: Предоставлено пресс-службой Росмолодежи