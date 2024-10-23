Северная Осетия запустит книжный интернет-магазин в 2025 году

В 2025 году начнет функционировать интернет-магазин, предлагающий североосетинские издания. Новая онлайн-площадка появится на базе старейшего государственного издательства Северной Осетии «Ир». Об этом сообщила Мадина Габалова, исполняющая обязанности председателя комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия — Алания, на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».





Габалова подчеркнула, что в начале 2024 года издательство «Ир» начнет разработку нового интернет-портала и магазина. Она отметила важность этого проекта для любителей осетинской книги, желающих получить доступ к изданиям независимо от их местонахождения.





Спикер также рассказала, что в 2024 году издательство подготовит юбилейные открытки, приуроченные к столетию со дня образования республики. Эти открытки будут доступны для покупки в национальной сети киосков «Новый день», находящихся под управлением издательства.









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