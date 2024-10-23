Ансамбль Questa Musica впервые выступит на международном фестивале органистов в Калининграде

25 октября 2024 года — Ансамбль Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского, основателя коллектива и одного из самых значимых российских дирижеров, проведет свое первое выступление в Калининграде в рамках закрытия Второго международного фестиваля органистов. Об этом представителям СМИ сообщили в пресс-службе Кафедрального собора на острове Канта.





Сотрудники собора отметили, что завершающий концерт пройдет в историческом здании Кафедрального собора XIV века, известного своим уникальным органным комплексом. Это выступление станет музыкальным аккордом большого культурного марафона, который длился с июля по октябрь 2024 года. Чижевский ранее уже дирижировал на острове Канта, но для ансамбля Questa Musica это будет дебют, передает ТАСС.





В программе концерта запланировано исполнение произведений известного французского композитора Франсиса Пуленка, в том числе его литаний и Концерта для органа, литавр и струнных. Также прозвучит Sospiri — произведение британца Эдварда Элгара. Пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко рассказала, что каждый концерт ансамбля становится заметным событием в музыкальной жизни.





Партию органа в концерте исполнит Мансур Юсупов, титулярный органист собора и лауреат X Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Он поделился своим волнением по поводу исполнения литаний Пуленка в первый раз, отметив, что эта работа вызывает у него особую ответственность. В то же время Юсупов признался, что Концерт для струнных, литавр и органа является одним из его любимых произведений и он с удовольствием исполнял его с различными коллективами.









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