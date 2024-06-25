В Якутске пройдет VII Якутский международный кинофестиваль этнического кино

В Якутии с 28 июня по 3 июля пройдет VII Якутский международный кинофестиваль этнического кино.



Мероприятие приурочено к VIII Играм «Дети Азии».



Церемония открытия фестиваля состоится в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского 28 июня.



В конкурсную программу фестиваля вошли картины «Паб „Старый дуб“» режиссера Кена Лоуча, «Последняя цена» Наура Гармелиа, «Хорошенькая» Индии Дональдсон, «Король Лир» Сергея Потапова, «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского и другие ленты.



Помимо основного конкурса, в рамках фестиваля состоятся внеконкурсный и специальный показы, пройдет деловая программа, на которой будут обсуждаться вопросы регулирования и поддержки регионального кино на федеральном и региональном уровне.







