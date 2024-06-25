Мариинский театр представит оперу «Ариадна на Наксосе» к 160-летию Штрауса

Мариинский театр представит оперу «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса к 160-летию со дня рождения немецкого композитора, сообщает пресс-служба учреждения.



Опера, над постановкой которой работал режиссер Сергей Новиков, пройдет в театре 27, 28 и 29 июня.



«Мы видим действие не только как зрители, но и как участники, как свидетели большой закулисной жизни. „Ариадна на Наксосе“ — изящная шутка над театром, в которой в конечном счете все равно побеждает сам театр», — говорит художник Сергей Новиков.



Партии в спектакле исполнят Жанна Домбровская, Ксения Григорьева, Оксана Шилова, Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Татьяна Павловская, Валерия Лебедева, Айгуль Хисматуллина и другие.









Фото: пресс-служба Мариинского театра