Вокалист Crazy Town Сет Бинзер умер на 50-м году жизни

Скончался вокалист рок-группы Crazy Town Сет Бинзер.



Музыкант, известный под сценическим псевдонимом Шифти Шеллшок, был найден мертвым в своем доме. О смерти артиста сообщила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.



Сообщается, что музыкант умер 24 июня на 50-м году жизни. О причинах смерти не говорится.



Группа Crazy Town была образована в Лос-Анджелесе в 1995 году. Коллектив стал известен в начале 2000-х годов благодаря хиту Butterfly, возглавившему хит-парад 100 наиболее популярных песен в США.









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