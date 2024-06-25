В конкурсную программу фестиваля «Антарес» в Сочи вошли 50 фильмов из 29 стран

В Сочи с 25 по 30 июня впервые пройдет международный кинофестиваль «Антарес».



Масштабный международный кинофестиваль пройдет при поддержке Союза кинематографистов России, сообщили в пресс-службе объединения.



Программа фестиваля включает большое количество специальных событий, мероприятий, концертов, спектаклей, творческих вечеров и дискуссий.



Участниками и гостями фестиваля станут известные кинематографисты, театральные и общественные деятели из разных стран мира.



Откроет фестиваль картина «Море на двоих» режиссера Владимира Рудака. Всего в конкурсную программу вошли 50 фильмов из 29 стран. На фестиваль было подано более 1173 заявок. В полнометражном игровом конкурсе примут участие 9 картин из 11 стран. В короткометражном конкурсе — 17 фильмов из 15 стран. В конкурс документального кино вошли 11 фильмов из 10 стран, в анимационном конкурсе представят 13 картин из 7 стран.



В рамках смотра состоится Всероссийский слет региональных кинематографистов и кинолюбителей «КиноДиалог», направленный на повышение квалификации профессиональных навыков кинематографистов в регионах России.









Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России