Стартовали съемки фильма-сказки «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли

25.06.2024

Стартовали съемки фильма-сказки «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли
В России стартовали съемки художественного фильма «Горыныч».

Главные роли в проекте сыграют Александр Петров, Сергей Маковецкий, Александр Робак, передает пресс-служба компании СТВ, занимающейся производством проекта.

Сообщается, что съемки фильма пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске. Режиссером картины выступил Дмитрий Хонин. Автор сценария — Александр Архипов.

По сюжету фильма при погружении на дно Балтийского моря батискаф старшего лейтенанта ВМФ Алексея Алехина уносит в былинную старину гигантское морское чудовище. Герою предстоит освоиться в сказочном мире, подружиться с детенышем дракона и вместе с ним спасти княжество от врагов.

Продюсер картины Сергей Сельянов отметил, что создатели картины решили придумать «совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки».


Фото: Pixabay.com