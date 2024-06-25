Стартовали съемки фильма-сказки «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли

В России стартовали съемки художественного фильма «Горыныч».



Главные роли в проекте сыграют Александр Петров, Сергей Маковецкий, Александр Робак, передает пресс-служба компании СТВ, занимающейся производством проекта.



Сообщается, что съемки фильма пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске. Режиссером картины выступил Дмитрий Хонин. Автор сценария — Александр Архипов.



По сюжету фильма при погружении на дно Балтийского моря батискаф старшего лейтенанта ВМФ Алексея Алехина уносит в былинную старину гигантское морское чудовище. Герою предстоит освоиться в сказочном мире, подружиться с детенышем дракона и вместе с ним спасти княжество от врагов.



Продюсер картины Сергей Сельянов отметил, что создатели картины решили придумать «совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки».









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