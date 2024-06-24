Умер бывший солист Большого театра Юрий Маркелов

Солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах Юрий Маркелов ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.





Государственный академический Большой театр уточнил, что Юрия Маркелова не стало 24 июня. Солист исполнил на сцене театра более 60 партий.





«Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.





Прощание с бывшим солистом оперной труппы пройдет 26 июня. Подробности и обстоятельства смерти в Большом театре не уточнили.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва