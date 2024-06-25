Двойная выставка современных художников откроется в Новом Манеже

В выставочном зале креативного пространства «Новый Манеж» в Москве 28 июня откроется выставка современных художников Латифа Казбекова из Санкт-Петербурга и Андрея Бисти из Москвы, передает пресс-служба Московского продюсерского центра.



В экспозицию двойной выставки войдет коллекция работ авторов, собранная ими за последнее десятилетие. На выставке представят более 120 произведений художников: скульптуру, акварель, уникальную технику рельефа на авторской бумаге.



«Выставка призвана стать культурным мостом, объединившим творчество питерского и московского художников, и настроить культурные связи между двумя городами», — говорится в сообщении организаторов.