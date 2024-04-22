Песня Любови Успенской на стихи Марии Захаровой победила на премии «Шансон года»

Песня «Сила моя со мной» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой принесла Любови Успенской победу на церемонии «Шансон года – 2024». Композиция завоевала статуэтку «Золотой гриф».





По данным kp.ru , стихи к песне написала Мария Захарова. Стоит отметить, что это уже третья совместная работа официального представителя МИД и Успенской. Певица впервые исполнила свой хит на концерте 24 февраля. Мария Захарова 3 апреля призналась, что композиция «До свидания, мама!» останется с ней навсегда.





Любовь Успенская получила гражданство РФ в марте. Тогда исполнительница поделилась планами о выпуске нового альбома под названием «Сила моя со мной».









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