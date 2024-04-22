В Мариинском театре откроется выставка о Московском Пасхальном фестивале

Презентация проекта «Весна священная» и открытие выставки о Московском Пасхальном фестивале пройдут в Мариинском театре. Мероприятия состоятся 25 апреля.





В пресс-службе Мариинского театра отметили, что в первый день XХIII Московского Пасхального фестиваля пройдет открытие нового направления от коллектива Fashion HUB, который известен по проекту «Елки России». В театральном фойе расположится арт-композиция на пасхальную тему, представляющая промыслы Северо-Западного федерального округа. В этот же день откроется проект, посвященный истории Московского Пасхального фестиваля, который в 2024 году пройдет в 23-й раз.





«В течение трех лет коллектив Fashion HUB представляет арт-объекты, приуроченные к зимним праздникам, на всех петербургских площадках Мариинского театра. Уникальные ели полюбились театральной публике — традиционно они становятся одними из самых фотографируемых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.





В театре отметили, что в нынешнем году ели, созданные в рамках проекта «Елки России», появились на Приморской сцене во Владивостоке. Также они украсили филиал Мариинского в Северной Осетии.









Фото: Минкультуры России