Объявлены лучшие музеи Кировской области

Призы и дипломы победителям регионального конкурса музеев вручили в Кировском краеведческом музее. Церемония состоялась в понедельник, 22 апреля.





Конкурс на лучшую музейную экспозицию организовали по инициативе губернатора региона Александра Соколова в преддверии 650-летия Кирова. Участниками стали 50 учреждений области. Речь идет о государственных, корпоративных, частных, школьных и вузовских музеях. Всего организаторам поступило 57 заявок по семи номинациям.





Победителем в категории «Лучшая экспозиция по истории родного края» стал Слободской музейно-выставочный центр. Музей воинской славы победил в номинации «Лучшая экспозиция гражданско-патриотической направленности». Лучшей экспозицией для детской аудитории признали экспозицию Музея молока Кировского молочного комбината.





В номинации «Лучшая экспозиция корпоративного музея» победу одержал Музей АО «ВМП «Авитек» и Информационно-выставочный зал АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»». В категории «Лучшая креативная экспозиция» выделили Приказную избу и вятскополянский Дом-музей Г. С. Шпагина.





Лучшей экспозицией «малого музея» признали убранство Музея крестьянского быта в селе Ошеть и Музея охотничьих трофеев Вятского государственного агротехнологического университета. Победителям вручили сувениры 650-летия Кирова, а также наборы изделий народных художественных промыслов.









Фото: Дирекция 650-летия город Киров