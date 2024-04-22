В Подмосковье наградили победителей III Международного кинофестиваля «День Победы»

Торжественная церемония награждения победителей III Международного кинофестиваля «День Победы» состоялась в Подмосковье. Мероприятие прошло в ДК «Горки-10».





По итогу смотра Гран-при МКФ «День Победы» отошел игровому полнометражному фильму «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова. В конкурсе документальных лент победила картина «Совьетичи» режиссера Олега Штрома. Специального приза в этой категории удостоился документальный фильм «Наташино дело» режиссеров Марины Труш и Владимира Самородова.





Специальное упоминание жюри — у «Выше неба, выше гор [война на перевалах]» Андрея Вернидуба и «ЦСДФ: Точка отсчета. Фильм второй. Баллада о фронтовом кинооператоре» Андрея Истратова.





В конкурсе полнометражных игровых картин победил «Фагот» Анны Артамоновой. Специальный приз жюри отошел короткометражке «Кольцо» Марии Лукавской.





В категории документальных работ о событиях в Донбассе (специальная номинация) победу одержала лента «На фронт» режиссера Ульяны Герасимовой. Специальное упоминание жюри — у «Женщин на линии огня» Александра Тяпова.





Лучшим в конкурсе музыкальных видеоклипов о Великой Отечественной войне и о событиях в Донбассе стал ролик «Мы вернемся» режиссера Александра Юрасова. Специальное упоминание жюри — «Я — Гойя!» Карины Даниленко и «Папа» Виктора Завьялова.





В конкурсе советских художественных фильмов 1941-1950 годов выпуска победила «Повесть о настоящем человеке» режиссера Александра Столпера. В рамках питчинга проектов короткометражных документальных военно-патриотических картин лучшим признали проект «Детям о Родине» Ивана Антонова.





Спецпризы от партнеров фестиваля достались музыкальному клипу «Жди меня», документальному фильму «Донбасс. Истерзанное сердце России» и другим работам.









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