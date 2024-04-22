Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 200-летию со дня рождения Александра Островского

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.





Награду смогут получить деятели и работники культуры за заслуги в области театрального искусства. Также медаль будут присуждать за большой вклад в изучение и развитие его традиций, за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, а также за активную деятельность по популяризации отечественного театра за рубежом. Награду будут вручать и иностранным гражданам за большой вклад в укрепление и развитие культурных связей с Россией, за плодотворную поддержку российского театрального искусства, за активную работу по его популяризации за границей.





Правительству РФ поручено утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали. Кабмин должен организовать ее вручение от имени президента и обеспечить необходимое финансирование.









Фото: Kremlin.ru