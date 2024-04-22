Фильм «Карина» стал самой кассовой якутской картиной в истории

Фильм «Карина» стал самой кассовой якутской лентой в истории. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.





По информации портала, детективная драма в настоящий момент заработала в прокате 34,9 миллиона рублей. В эти цифры входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.





Предыдущий кассовый рекорд среди якутских фильмов побил триллер Степана Бурнашева «Айта». Картина заработала 26,4 миллиона рублей за все время проката.





«Карина» вышла в прокат только на территории Якутии, уточняет «Бюллетень кинопрокатчика» в Telegram-канале. В первый уикенд картину представил 31 кинотеатр. Во второй – 61.





Фильм основан на реальных событиях 2014 года, он повествует о четырехлетней девочке, которая выживала в тайге в течение 12 дней. Режиссер картины – Марианна Сиэгэн. Для нее проект стал режиссерским дебютом. Ранее Сиэгэн спродюсировала фильмы «Иччи» и «Мой убийца» Костаса Марсаана.









Фото: YouTube