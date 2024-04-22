«Русские сезоны» в Бразилии начнутся 16 июня — Ольга Любимова

«Русские сезоны» в Бразилии стартуют 16 июня. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.





Более 20 мероприятий запланировано в пяти бразильских городах. Открытие «Русских сезонов» пройдет в Рио-де-Жанейро с участием Ильдара Абдразакова и лауреатов Конкурса имени Чайковского.





«В конце июня в Сан-Паулу и Жоинвили состоятся гала-концерт и мастер-классы Академии русского балета имени А. Я. Вагановой», — написала министр в Telegram-канале





В Бразилии также пройдут гастроли Театра имени Образцова. Завершатся «Русские сезоны» в декабре грандиозным концертом джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.





Также проект отправится в 2025 году в Бахрейн и Оман. В этих странах пройдут гастроли театров, выставки крупнейших музеев, образовательные мероприятия.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой