Голливудские звезды Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере «Плоть богов». Режиссером выступит автор фильма ужасов «Мэнди» Панос Косматос.





В фильме пойдет рассказ о супругах, которые активно участвуют в ночной жизни Лос-Анджелеса конца прошлого века. Герои знакомятся с таинственной женщиной, которая посвящает их в темный мир вампиров.





«Одновременно притягательный и гипнотический фильм отправит вас в увлекательное путешествие по сверкающему сердцу ада», — рассказал в соцсетях режиссер проекта.





Сценарий фильма написал автор триллера «Семь» Эндрю Кевин Уокер. Съемки стартуют осенью 2024 года.









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