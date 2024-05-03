Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере «Плоть богов»

03.05.2024

Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере «Плоть богов»
Голливудские звезды Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере «Плоть богов». Режиссером выступит автор фильма ужасов «Мэнди» Панос Косматос.

В фильме пойдет рассказ о супругах, которые активно участвуют в ночной жизни Лос-Анджелеса конца прошлого века. Герои знакомятся с таинственной женщиной, которая посвящает их в темный мир вампиров.

«Одновременно притягательный и гипнотический фильм отправит вас в увлекательное путешествие по сверкающему сердцу ада», — рассказал в соцсетях режиссер проекта.

Сценарий фильма написал автор триллера «Семь» Эндрю Кевин Уокер. Съемки стартуют осенью 2024 года.


Фото: Рixabay.com