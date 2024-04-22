Концерт Санкт-Петербургского Дома музыки открыл Фестиваль российской культуры в Японии

Ежегодный Фестиваль российской культуры в Японии начался с концерта солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. Мероприятие проходит в концертном зале «Киой» в Токио.





Посол РФ в Японии Николай Ноздрев в приветственной речи отметил, что при подготовке фестиваля российская сторона постаралась сделать его максимально широким по охвату, соответствующим разнообразным интересам искушенных любителей культуры и искусства в Стране восходящего солнца.





«В программе этого года - кинопоказы, выступления ведущих артистов балета, драматические спектакли, концерты виртуозов классической музыки и многое другое. Фестиваль пережил трудный период ковида», — приводит ТАСС его слова.





Дипломат также выразил уверенность, что вместе страны переживут и турбулентность в мировой политике и экономике, а фестиваль будет и дальше выполнять важную роль – способствовать укреплению уважительного и доверительного отношениях двух народов друг к другу.





На сцену выйдут музыканты Лев Журавский (кларнет), Елизавета Ключерева (фортепиано), Андрей Тарануха (ударные). Вместе с ними выступят и японские артисты, включая оперную певицу Хацуэ Накамуру и пианистку Канон Мацуду. Музыканты исполнят произведения Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского.









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