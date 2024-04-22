Легендарные «Земляне» выступили на концерте в Курске

Знаменитая группа «Земляне» выступила на концерте «Музыка в цехах». Мероприятие прошло в Курске.





На сцену вышли легендарные «Земляне», Роман Архипов и Марко Радинович», сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы». Концерт состоялся на территории Курского электроаппаратного завода. Мероприятие прошло в рамках всероссийского марафона «Музыка в цехах».





«Знаете, когда сербскому народу было тяжело, русские артисты очень часто прилетали к нам и выступали для наших военных на нашей площади. Они поддерживали нас», — сказал Марко Радинович.





По словам музыканта, он гордится наличием возможности в нелегкое время оказаться здесь и выступать для людей, которые работают в цеху.





Участники группы «Земляне» присоединились к Радиновичу. Музыканты отметили, что понимают всю серьезность ситуации и поставленную перед артистами задачу.









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