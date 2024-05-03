Актер Жан Рено написал шпионский роман «Эмма»

Актер Жан Рено сообщил о выходе своего шпионского романа «Эмма». Книга будет издана 16 мая.





«Мне необходимо было написать этот роман — это вызов, данный самому себе. Я всегда любил необыкновенные и романтические человеческие истории», — рассказал актер изданию Le Figaro.





В романе идет рассказ о массажистке из небольшого французского города, которая случайно становится участницей шпионской авантюры. Она отправляется в Оман, чтобы расследовать загадочное и запутанное дело.





Дата выхода романа «Эмма» Жана Рено на русском языке пока неизвестна.









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