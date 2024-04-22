В МХТ имени Чехова 8 и 9 мая пройдет концерт с песнями Булата Окуджавы

Концерт «Сентиментальный марш» ко Дню Победы и дню рождения Булата Окуджавы пройдет 8 и 9 мая в МХТ имени Чехова. Об этом театр сообщил в Telegram-канале.





Худрук – директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский признался, что в его детстве и юности везде звучали песни Окуджавы, а он «впитал их в себя».





«Но уже в период студенчества, исполняя эти песни, я чувствовал, что они по энергии имеют право существовать в другом регистре. Эта идея долго сопровождала меня, и однажды я поделился ею с ребятами из «Ундервуда». Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации», — сказал актер.





В концерте примут участие, в частности, актрисы театра Ульяна Глушкова, Елизавета Ермакова и Владислава Сухорукова. Зрители услышат песни барда, записанные в новых аранжировках, включая композиции «Надежды маленький оркестрик», «Песенка о бумажном солдатике», «Полночный троллейбус», «Дежурный по апрелю». Артисты прочтут стихотворения Окуджавы и отрывки из воспоминаний поэта и его современников.









Фото: АГН Москва