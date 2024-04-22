Владимир Путин наградил Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил актера и художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ.





В документе отмечается, что Безруков получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».





Напомним, актер служит сцене с 1994 года. Артист начинал карьеру с театра Олега Табакова. В 2014 году Безруков возглавил Московский губернский театр.





Актер также активно снимается в кино. На его счету – более 70 фильмов и сериалов. В 2008 году Безруков удостоился звания «Народный артист РФ». Преподает во ВГИКе с 2022-го.









Фото: Kremlin.ru