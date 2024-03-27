Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом

27.03.2024

Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом
Началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Об этом в соцсетях сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По словам Бородина, в ответ на его обращение из Генпрокуратуры пришел ответ.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — говорится в сообщении.

Бородин выразил надежду на то, что контролирующие органы доведут дело до конца.

Алла Пугачева в настоящее время проживает за рубежом. Ее муж юморист Максим Галкин признан в России иностранным агентом.


Фото: кадр из видео