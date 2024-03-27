Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом

Об этом в соцсетях сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий ...
С помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов находку доставили на берег.
Решение было принято на основании изменений в Устав, утвержденных постановлением правительства.
По словам музыканта, группа побывала на гастролях в США и Европе, чтобы понять, как работает музыкал...
В рамках реставрации с профилей будут сняты шаблоны и по ним воссозданы утраченные фрагменты декора,...
Об этом в соцсетях сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий ...
С помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов находку доставили на берег.
Решение было принято на основании изменений в Устав, утвержденных постановлением правительства.
По словам музыканта, группа побывала на гастролях в США и Европе, чтобы понять, как работает музыкал...
В рамках реставрации с профилей будут сняты шаблоны и по ним воссозданы утраченные фрагменты декора,...
В Международный день театра министр культуры отметила, что театр неразрывно связывает эпохи, хранит ...
Композиция «За невинно убиенных» опубликована на YouTube-канале группы и посвящена жертвам теракта в...
По оценкам специалистов, спрос может вернуться на прежний уровень в течение двух недель.
Серра скончался во вторник, 26 марта, в своем доме в Ориенте, штат Нью-Йорк.
В Москве в Международный день театра состоится премьера спектакля о молодых актерах, акция «Ночь теа...
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Картины выставлены в Атриуме Главного штаба музея.
Режиссер также сыграл в фильме главную роль.
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Вице-премьер отметила, что в новых регионах сложно работать из-за атак ВСУ.
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Режиссером фильма и автором сценария стал Асхат Кучинчиреков.
Церемония награждения прошла в павильоне «Наша культура» на ВДНХ.
Выставка «Геннадий Зубков. Живопись. Рисунок» откроется в Государственном музее «Царскосельская колл...
27.03.2024