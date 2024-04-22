В Тюмени пройдет премьера хип-хоп оперы «Футуристы»

Премьера хип-хоп оперы «Футуристы» режиссера Никиты Герасимова состоится 24 апреля на сцене ДК «Нефтяник» в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.





Создание уникального спектакля поддержал ПФКИ. Подросткам представят произведение, которое сочетает в себе академические и современные музыкальные жанры.





««Футуристы» расскажут тюменцам о бунтующей молодости, стремящейся избавиться от прошлого, и о возможных последствиях такого отречения. На глазах у зрителей артисты будут разрушать художественные барьеры, создавать провокационные манифесты и даже проведут поэтические поединки», — говорится в сообщении.





В спектакле задействованы фрагменты биографий и стихотворений Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Василия Каменского, Велемира Хлебникова, Елены Гуро и Алексея Крученых, а также работы Каземира Малевича. Музыку к постановке исполнит Тюменский духовой оркестр под управлением дирижера Тимура Бахрова.









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