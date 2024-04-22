В Калининграде после реконструкции открылся Музей Канта в день 300-летия философа

Обновленный после реконструкции музей Иммануила Канта в Кафедральном соборе на острове имени философа открылся в Калининграде. Событие приурочено к 300-летию со дня рождения мыслителя.





Пресс-секретарь собора Яна Лутченко уточнила ТАСС , что изменения в результате реконструкции и реэкспозиции коснулись всех залов. Однако наиболее глобальными они были под крышей музея. Здесь открылась экспозиция «Гений места – гений мира».





«С видеоинсталляцией звездного неба, распростертого прямо над головой посетителей музея», — уточнила собеседница агентства.





Музей насчитывает более 2 тысяч экспонатов. В их числе – прижизненные издания трудов Канта. В экспозицию вошли новые уникальные реликвии. Здесь посетители увидят широко известную почитателям Канта «Критику чистого разума» на русском языке. Рукопись была издана в конце XIX века. Также зрителям представлена медаль 1924 года, выпущенная к 200-летию философа.









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