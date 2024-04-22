В Калининграде после реконструкции открылся Музей Канта в день 300-летия философа

22.04.2024

В Калининграде после реконструкции открылся Музей Канта в день 300-летия философа
Обновленный после реконструкции музей Иммануила Канта в Кафедральном соборе на острове имени философа открылся в Калининграде. Событие приурочено к 300-летию со дня рождения мыслителя.

Пресс-секретарь собора Яна Лутченко уточнила ТАСС, что изменения в результате реконструкции и реэкспозиции коснулись всех залов. Однако наиболее глобальными они были под крышей музея. Здесь открылась экспозиция «Гений места – гений мира».

«С видеоинсталляцией звездного неба, распростертого прямо над головой посетителей музея», — уточнила собеседница агентства.

Музей насчитывает более 2 тысяч экспонатов. В их числе – прижизненные издания трудов Канта. В экспозицию вошли новые уникальные реликвии. Здесь посетители увидят широко известную почитателям Канта «Критику чистого разума» на русском языке. Рукопись была издана в конце XIX века. Также зрителям представлена медаль 1924 года, выпущенная к 200-летию философа.


Фото: Pixabay.com