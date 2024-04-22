В Петербурге показали возрожденные после удара ВСУ картины из Таганрога

Государственный Русский музей показал на выставке в Санкт-Петербурге возрожденные полотна из Таганрогского художественного музея, которые пострадали от ракетного удара со стороны ВСУ в июле 2023 года. Экспозиция развернулась в Мраморном дворце.





Гендиректор ГРМ Алла Манилова на открытии выставки отметила, что этот проект единственный. Глава музея также выразила надежду, что реставраторам никогда больше не придется заниматься тем, что можно назвать «военно-полевой хирургией» в сфере реставрации.





«Особенно пострадали 22 шедевра - одна скульптура, три графические работы и 18 произведений живописи, среди них Коровин, Рерих, Серов. Мы счастливы, что удалось сделать так, чтобы никто и никогда не мог увидеть следов этой атаки, и не увидит следов тех повреждений, которые казались на тот момент трагическими», — приводит ТАСС слова Маниловой.





Русский музей принял из Таганрога 22 произведения живописи, графики и скульптуры в сентябре 2023 года. Работы были представлены в экспозиции «Золотые имена Серебряного века», когда в здание попали осколки ракеты. Специалисты ГРМ восстановили поврежденные картины и провели их комплексную научную реставрацию.





Выставка в Русском музее будет открыта до 13 мая. После этого экспонаты отправятся обратно в Таганрог.









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