Продюсер Большакова предсказала последствия от борьбы с пиратством в России

Запрет на параллельный прокат голливудских фильмов негативно повлияет на российскую киноиндустрию. Такое мнение выразила продюсер и владелец кинокомпании «Лана Синема» Светлана Большакова.





Эксперт в беседе с «360» предсказала последствия от борьбы с пиратским контентом в России. По ее словам, запрет на параллельный прокат голливудского кино негативно повлияет на российскую индустрию. Мера, считает Большакова, снизит конкуренцию среди производителей фильмов и повлияет на качество отечественных лент.





«Мне кажется, это довольно искусственная мера, которая может сыграть злую шутку», — убеждена продюсер.





Ранее крупные сети кинотеатров убрали из афиш предсеансовое обслуживание. Речь идет о кинопоказах, где голливудские фильмы прокатывают в паре с российскими короткометражными лентами. Такая мера позволяла кинотеатрам проводить «теневые показы» популярных во всем мире картин.









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