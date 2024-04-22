Спектакль о флоте впервые за 20 лет поставили на сцене театра Тихоокеанского флота

Первый за 20 лет спектакль о флоте поставили на сцене Драматического театра Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Последней работой о моряках была постановка 2004 года SOS по пьесе Юрия Юрченко «Подводная лодка в степях Украины».





Директор драмтеатра Владимир Пятин в беседе с журналистами отметил, что сегодня у коллектива нет ни одного спектакля о флоте.





«Была еще постановка Андрея Бажина SOS, но тоже давно», — поделился он с представителями СМИ.





Новый спектакль под названием «56 кабельтовых» поставили в условиях творческой лаборатории. Режиссер и актеры сами сочиняли текст. Команда несколько месяцев изучала историю российского флота.





Кабельтов представляет собой трос окружностью от 152 до 330 мм, диаметр – от 47 до 111 мм, который является внесистемной единицей измерения расстояния. Обычно в ней выражают дистанцию между кораблями при совместном плавании флота, размещении его по диспозиции, расстояние судна до берега.









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