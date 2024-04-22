Продолжается прием заявок на участие в литературном конкурсе имени Сергея Михалкова

Продолжается прием заявок на участие в IX Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова. О начале приема рукописей объявил Российский фонд культуры.





Конкурс на лучшее художественное произведение для подростков принимает рукописи не опубликованных ранее произведений на русском языке в прозе или в стихах для читателей от 12 до 16 лет. Участвовать могут авторы, достигшие совершеннолетия, которые живут на территории РФ или за рубежом.





Победителей конкурса, занявших первое, второе и третье места, объявят на церемонии награждения в декабре 2024 года. Лауреаты получат медаль, диплом и денежную премию.





Организатором конкурса выступает Российский фонд культуры. Цели и задачи заключаются в том, чтобы развивать лучшие традиции русской художественной литературы для подростков, выявлять и продвигать талантливых авторов, которые пишут на русском языке, а также формировать у подростков чувство патриотизма и ответственной гражданской позиции.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва