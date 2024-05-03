Группа «Пикник» опубликовала клип на песню «Гитары тихие рыданья»

Группа «Пикник» опубликовала клип на композицию «Гитары тихие рыданья». Музыкальный коллектив возобновил свою творческую деятельность после трагедии в Crocus City Hall.





Постановкой хореографии в клипе занималась Тая Савина. Операторами выступили Павел Смирнов, Денис Грехнев и Полина Маслова.









Группа «Пикник» планирует новый концерт в Москве 1 июня. Коллектив выступит на площадке Live Arena с симфоническим оркестром.