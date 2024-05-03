Группа «Пикник» опубликовала клип на песню «Гитары тихие рыданья»

03.05.2024

Группа «Пикник» опубликовала клип на песню «Гитары тихие рыданья»
Группа «Пикник» опубликовала клип на композицию «Гитары тихие рыданья». Музыкальный коллектив возобновил свою творческую деятельность после трагедии в Crocus City Hall.

Постановкой хореографии в клипе занималась Тая Савина. Операторами выступили Павел Смирнов, Денис Грехнев и Полина Маслова.


Группа «Пикник» планирует новый концерт в Москве 1 июня. Коллектив выступит на площадке Live Arena с симфоническим оркестром.