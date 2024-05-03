В Петербурге скончался молодой актер театра Данила Гребнев

В Санкт-Петербурге умер актер детского театра «Фонарик» Данила Гребнев. Артисту было всего 29 лет.





Обстоятельства смерти Гребнева выясняет полиция. Актера начали искать после того, как он пропустил спектакль и нашли уже мертвым в своей квартире.





Данила Гребнев после завершения Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая служил в Республикнском театре кукол в городе Йошкар-Ола. После переезда в Петербург он также занимался музыкой и поэзией.